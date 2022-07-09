Научно-производственная рота Балтлофта пополнится трубопроводчиками и сварщиками

На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» 11 июля пройдет восьмая отправка калининградских призывников в научно-производственную роту Балтийского флота.

Разместятся новобранцы на базе дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей БФ. Как сообщили в отделе информационного обеспечения Балтфлота, военнослужащие большую часть времени будут заниматься повышением своего профессионального и образовательного уровня, работая по своим гражданским специальностям на ПСЗ. Все ребята имеют высшее и среднее профильное образование, службу им предстоит проходить в качестве кораблестроителей, судовых трубопроводчиков и сварщиков.