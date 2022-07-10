Власти сообщили, когда могут появиться морские круизы в Калининград

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Впервые о переговорах по запуску круизных судов стало известно минувшей весной. Тогда речь шла о том, чтобы в нашу область ходил паром «Принцесса Анастасия», но в итоге проект не состоялся - судно не подошло по размерам.

Тем не менее от планов областные власти не отказываются. Как сообщил ТАСС министр культуры и туризма региона Андрей Ермак, в правительстве намерены рассмотреть вопрос о развитии круизов между регионом и Ленинградской областью. Правда, запуск состоится не раньше 2023 года.

- Это очень сложно просчитываемая история, потому что 30 или 40 часов по воде - достаточно долгий путь, - объяснил Ермак. - Мы считали, средняя стоимость билета в одну сторону должна быть не менее 15 тысяч рублей. «Аэрофлот» делает сейчас распродажу своих билетов [на авиарейсы] по 2-4 тысячи рублей. Поэтому я не думаю, что в этом году мы сможем решить этот вопрос, а на следующий год - да, потенциально мы рассматривали этот вопрос.