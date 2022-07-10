МЧС предупреждает о грозах и усилении ветра в Калининградской области

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Воскресенье, 10 июля, в Калининградской области ожидается ненастным. Как сообщает региональное управление МЧС, в ближайшие три часа ожидаются грозы, ливневые дожди, порывы ветра 12-14 м/с.

Грозовой фронт смещается с северо-запада на юго-восток. Сейчас непогода в Мамоново.

В МЧС напоминают, что при приближении грозы необходимо:

- в помещениях закрыть все форточки, окна, двери, в том числе в чердачных помещениях;

- отключить все электроприборы;

- во избежание получения травм от падающих деревьев, веток, фрагментов кровли, оборванных электропроводов не выходить из помещений до прекращения сильных порывов ветра;

- владельцам личного транспорта следует заблаговременно убрать автомашины, стоящие под деревьями, а также рядом с рекламными щитами и т. д., воздержаться от поездок в условиях сильного дождя, грозы;

- если гроза застала человека на улице, ни в коем случае не укрываться от нее под деревьями. Пережидать ее следует в помещениях;

- в случае стихания сильных порывов ветра не спешите сразу выходить на улицу, эти порывы могут быстро повториться вновь.

- нахождение в реке или озере в грозу опасно. Вода отличный проводник электричества и способна притягивать молнии. Опасной зоной считается также берег на расстоянии 100 метров от кромки водоема, поэтому лучше отойти подальше или укрыться в автомобиле или здании.