МЧС предупреждает о грозах и усилении ветра в Калининградской области

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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Воскресенье, 10 июля, в Калининградской области ожидается ненастным. Как сообщает региональное управление МЧС, в ближайшие три часа ожидаются грозы, ливневые дожди, порывы ветра 12-14 м/с.
Грозовой фронт смещается с северо-запада на юго-восток. Сейчас непогода в Мамоново.
В МЧС напоминают, что при приближении грозы необходимо:
- в помещениях закрыть все форточки, окна, двери, в том числе в чердачных помещениях;
- отключить все электроприборы;
- во избежание получения травм от падающих деревьев, веток, фрагментов кровли, оборванных электропроводов не выходить из помещений до прекращения сильных порывов ветра;
- владельцам личного транспорта следует заблаговременно убрать автомашины, стоящие под деревьями, а также рядом с рекламными щитами и т. д., воздержаться от поездок в условиях сильного дождя, грозы;
- если гроза застала человека на улице, ни в коем случае не укрываться от нее под деревьями. Пережидать ее следует в помещениях;
- в случае стихания сильных порывов ветра не спешите сразу выходить на улицу, эти порывы могут быстро повториться вновь.
- нахождение в реке или озере в грозу опасно. Вода отличный проводник электричества и способна притягивать молнии. Опасной зоной считается также берег на расстоянии 100 метров от кромки водоема, поэтому лучше отойти подальше или укрыться в автомобиле или здании.