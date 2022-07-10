Из Калининграда могут запустить прямые авиарейсы еще в два города России

Из Калининграда планируют запустить прямые рейсы в Тюменскую область и Республику Коми. Об этом сообщил ТАСС министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

- Мы бы хотели восстановить рейсы из Тюмени, потому что, нам кажется, это будет интересная ситуация для обоих регионов. И мы бы с удовольствием в Тюмень поехали, посмотрели Тобольск, посмотрели сам город Тюмень, потому что это действительно интересное направление. И тюменцы к нам с удовольствием поехали бы, - отметил Ермак.

По словам министра, совсем недавно также обсуждалось возобновление сообщения с Сыктывкаром.

-У нас был такой рейс, и он очень хорошо грузился, - напомнил Андрей Ермак.