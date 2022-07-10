Директор Калининградского зоопарка рассказала, как ловили сбежавшего бегемота

. Фото: Калининградский зоопарк

Как уже сообщала «Комсомолка», на этой неделе из Калининградского зоопарка сбежал павлин. Птица успела посидеть на балконе соседней пятиэтажки и добраться до соседних гаражей, где и была поймана. По следам этой истории директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова поделилась воспоминаниями о том, как в 2014 году побег из вольера совершил... бегемот.

Все произошло ночью.

- Приезжаю. Иду вместе с охраной, все еще в глубине души надеясь, что они что-то напутали, не поняли, ну померещилось, в конце концов! Нет, не померещилось - на лужайке возле ограждения с бывшим градостроительным колледжем пасется бегемотиха Миля, - написала Соколова на своей странице во ВКонтакте. - Первая мысль была - не дать бегемоту выйти в город: там как раз ворота на Зоологическую улицу.

На подмогу прибыли сотрудники МЧС, которые своим уазиком перегородили выход из зоопарка. Чуть позже на место прибыл мусоровоз, которые помог окончательно забаррикадировать путь. Однако пока специалисты оценивали обстановку, Миля решила «расширить свой кругозор» и неспешно двинулась вдоль ограждения к следующим воротам.

Всех спас зоотехник отдела «Тропические животные и приматы» Борис Парамонов. Он сел в свой личный автомобиль и стал светить фарами в морду бегемотихе. Идея сработала: Миля развернулась и потрусила от греха подальше в сторону своего вольера. Там ее уже ждали киперы.

Как показало обследование вольера, совершить побег бегемотихе помогли трубы, установленные на бетонный ленточный фундамент. Со временем они постепенно оказались под грунтом и просто сгнили. Снаружи это не было заметно, а когда бегемоты ночью решили, видимо, почесаться о них, трубы не выдержали и разъехались. Глясик решил остаться дома, а Миля не упустила возможность слегка проветриться.