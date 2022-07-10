В Калининграде может появиться улица 2018 года

Вопросы о присвоении новых наименований включены в повестку предстоящего заседания горсовета. Судя по опубликованному документу, депутатам предлагается утвердить названия:
- новой улицы в Московском районе города - «Улица 2018 года»;
- новой улицы в Московском районе города - «Улица Заречная»;
- новой улицы в Московском районе города - «Улица Героя России Романа Филипова»;
- новой улицы в Московском районе города - «Улица Мечтателей»;
- новой улицы в Ленинградском районе - «Улица Суздальская»;
- элемента планировочной структуры, расположенного в Центральном районе, - «Сквер писателя Юрия Иванова»;
- элемента улично-дорожной сети, расположенного в Московском районе, - «Улица Гатчинская»;
- элемента улично-дорожной сети, расположенного в Московском районе, - «Улица Бажова»;
- элемента улично-дорожной сети, расположенного в Центральном районе, - «Переулок Самарский».
Заседание горсовета состоится в среду, 13 июля.