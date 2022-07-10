В Калининграде может появиться улица 2018 года

Вопросы о присвоении новых наименований включены в повестку предстоящего заседания горсовета. Судя по опубликованному документу, депутатам предлагается утвердить названия:

- новой улицы в Московском районе города - «Улица 2018 года»;

- новой улицы в Московском районе города - «Улица Заречная»;

- новой улицы в Московском районе города - «Улица Героя России Романа Филипова»;

- новой улицы в Московском районе города - «Улица Мечтателей»;

- новой улицы в Ленинградском районе - «Улица Суздальская»;

- элемента планировочной структуры, расположенного в Центральном районе, - «Сквер писателя Юрия Иванова»;

- элемента улично-дорожной сети, расположенного в Московском районе, - «Улица Гатчинская»;

- элемента улично-дорожной сети, расположенного в Московском районе, - «Улица Бажова»;

- элемента улично-дорожной сети, расположенного в Центральном районе, - «Переулок Самарский».

Заседание горсовета состоится в среду, 13 июля.