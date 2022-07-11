Синоптики предупреждают о ненастной неделе в Калининграде

. Фото: Александр Подгорчук

На этой неделе лето перевалит за свой экватор, но погода в Калининграде будет скорее напоминать осеннюю.

Поданным Гидрометцентра России, нас ждут пять дождливых дней - понедельник, вторник, четверг, пятница и суббота. Наш регион окажется под влиянием циклонов, из-за которых также произойдет усиление ветра. С 12 по 15 июля скорость в порывах будет достигать 14-16 метров в секунду. Атмосферное давление в течение недели будет ниже нормы.

Температура воздуха останется скромной. Ориентиры составляют +18...+20 градусов. Исключением окажется только среда, когда на один день потеплеет до +23.