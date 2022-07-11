На рынке труда Калининградской области зафиксировали аномальный скачок

. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В июне в Калининградской области появилось более 6000 новых вакансий, что на 4% превышает данные мая.

- Показательно, что это сильно больше уровня вакансий в июне 2021 года, - отмечает служба исследований hh.ru.

Больше всего выросло число предложений для специалистов сферы инсталляции и сервиса – в июне было открыто на 32% больше таких вакансий, чем в мае. Также в топ-10 профессиональных сфер по динамике спроса на персонал вошли «Маркетинг и реклама» (+19%), «Закупки» (+13%), «Добыча сырья» (+13%), «Бухгалтерия» (+11%), «Медицина» (+9%), «Строительство» (+7%), «Производство» (+7%), «Административный персонал» (+6%) и «Начало карьеры» (6%).

Если говорить в целом о ситуации с трудоустройством, то самыми востребованными в Калининградской области по-прежнему остаются специалисты сферы продаж - на них приходится 37% всех вакансий июня. На втором месте – строители (13% вакансий), на третьем - соискатели, имеющие рабочие специальности (11% вакансий). Затем идут производственные специалисты (10,7%), водители, логисты и работники склада (10%).

Количество новых предложений о работе в июне сократилось в 9 сферах. Сильнее всего - на 73% - упал спрос на работников в сфере госслужбы, на 12% уменьшилось число вакансий в области безопасности и в туризме.