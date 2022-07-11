В Калининградскую область из Владивостока доставили 32 контейнера с рыбой

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В Калининградскую область прибыл первый рефрижераторный поезд с Дальнего Востока. Как сообщает «Российская газета», из Владивостока на станцию Черняховск доставили 32 контейнера с рыбной продукцией. Более тысячи тонн сырья направят на калининградские предприятия для дальнейшей переработки.

Пока рефконтейнеры перевозят по новому маршруту в тестовом режиме. В обратный путь состав планируют отправлять с товарами местных производителей.

Отмечается, что, несмотря на санкции Евросоюза, объем грузоперевозок по железной дороге не уменьшился.