Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 июля 2022 6:56

В Калининградскую область из Владивостока доставили 32 контейнера с рыбой

Сырье направят для дальнейшей переработки
Николай Литвинов
.

.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининградскую область прибыл первый рефрижераторный поезд с Дальнего Востока. Как сообщает «Российская газета», из Владивостока на станцию Черняховск доставили 32 контейнера с рыбной продукцией. Более тысячи тонн сырья направят на калининградские предприятия для дальнейшей переработки.

Пока рефконтейнеры перевозят по новому маршруту в тестовом режиме. В обратный путь состав планируют отправлять с товарами местных производителей.

Отмечается, что, несмотря на санкции Евросоюза, объем грузоперевозок по железной дороге не уменьшился.