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Происшествия11 июля 2022 7:08

Калининградец зарезал бывшего одноклассника

Убийство произошло ночью 10 июля в поселке Прибрежном
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Следственный отдел по Московскому району Калининграда регионального УСКР возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего горожанина. Парень обвиняется в умышленном убийстве.

- По версии следствия, ночью 10 июля в поселке Прибрежном юноша, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес ножом удар в область груди своему бывшему однокласснику, - рассказала официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. - От полученного ранения молодой человек скончался на месте преступления.

Осознав, что натворил, убийца рванул домой к маме и забился под диван, откуда и был извлечен оперативниками уголовного розыска. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.