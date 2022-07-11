Вступили в силу ограничения на транзит в Калининград цемента и алкоголя

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С воскресенья, 10 июля, вступили в силу ограничения на транзит в Калининградскую область цемента, алкоголя и ряда других товаров.

Ограничения на цемент, алкоголь и другие товары предусмотрены в пятом санкционном пакете, принятом 8 апреля, пишет ТАСС. При этом ЕС определил разные даты для вступления в силу ограничений по группам товаров.

Так, 17 июня вступил в силу запрет на транспортировку российской стали и черных металлов через территорию ЕС. С 10 августа, по данным агентства, вступит в силу запрет на транзит угля и других твердых ископаемых, а с 5 декабря - на российскую нефть и нефтепродукты.

В свою очередь региональные власти настаивают на нераспространении ограничений на калининградский транзит в принципе.

«В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя Прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области). Это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС. При этом необходимо установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01», - отметил губернатор Антон Алиханов.