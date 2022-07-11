В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 11 июля нет света и воды

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В Калининграде в понедельник, 11 июля, в течение дня отключено электричество в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Литовский вал 38, ул. Грига 58. С 09:00 до 13:00: ул. Тихоненко 1, 5, 6, 8, ул. В. Дубинина 24.

Холодное водоснабжение будет отключено до 18.00 на пр-кт Московский 183, 180, 184, ул. Суздальская 12, с 10.00 до 17.00: ул. Комсомольская 14-14а. До 16 часов воды не будет в мкр Прегольский (весь район).

Горячее водоснабжение отключено до 17 часов по следующим адресам:

пер. Партизанский 1-13, 55-61, 2-8

пер. Северный 3-9, 4-10

пр-кт Ленинский 5-9, 39-45, 65-81, 18

пр-кт Мира 1, 5, 7, 4

пр-кт Советский 1

пл. Победы 1, 2, 10

ул. Азовская 3, (БФУ им. Канта), 5, 4

ул. Больничная 5, 9-15, 24

ул. Вагнера 1, 2-8, 24(д/сад 87)

ул. Гаражная 2

ул. Ген.-лейт. Озерова 39-51, 63, 18-20, 24-26, 30-38

ул. Ген. Галицкого 5-17, 4-10

ул. Ген. Соммера 15-21, 27а (д/сад 101) 29-37, 6-36, 40-68

ул. Горького 23 (БФУ им. Канта), 25, 36а (д/сад 116)10-44,50, 66(СОШ № 7) 19-21, 55, 65 (гор. больница №4), 81-83, 87, 103а, 4

ул. Госпитальная 18-26, 5-17, 23

ул. Земельная 2-8

ул. Знойная 1-13

ул. Калязинская 3-5, 6,10-20

ул. Космическая 10-20

ул. Минская 1-25, 2-8,10-24

ул. Подп. Иванникова 1а, 5, 7, 2-4 (областная больница),9-13, 18

ул. Пролетарская 1-5, 5а(д/сад 87)15-21, 29- 53-87, 66а(СОШ №31), 66-84, 80а (д/сад 105)

ул. Проф. Баранова 43, 30, 34, 40

ул. Проф. Севастьянова 15-33, 6-14, 16-24

ул. Ракитная 1(д/сад 36)7-15

ул. Рокоссовского 17, 2-26

ул. Сергеева 3-59, (СШОР№10),61, 2, 8, 14

ул. Сибирская 27-29

ул. Театральная 21, 33-35, 30-42

ул. Тихая 13

ул. Университетская 1- 13(д/сад 87), 2г, 4-10

ул. Ушинского 1

ул. Черняховского 1-15, 12а, 26, 30-40, 52-62, 66-78

ул. Шевченко 1-11

ул. Юношеская 6-16