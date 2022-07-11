В День города более 300 человек проверили состояние здоровья

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В воскресенье, 10 июля, более 300 калининградцев стали участниками акции по проверке состояния своего здоровья. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Желающие на стадионе «Балтика» бесплатно получили консультации врачей: по медицинской профилактике, терапевта, диетолога, эндокринолога, невролога, педиатра и медицинского психолога, а также измерили уровень глюкозы в крови и артериального давления, прошли анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ.

«Конечно, участников было бы гораздо больше, если бы не помешала погода, – отметила заместитель министра здравоохранения области Наталия Берездовец. – Но хочу подчеркнуть, что сейчас жители Калининграда и области очень интересуются нашими мероприятиями, следят за анонсами. Поэтому мы стараемся разнообразить как набор специалистов и исследований, так и формат мероприятий, а также места проведения. Есть акции, посвященные какой-то одной теме, к примеру скринингу уровня глюкозы в крови, а есть мультидисциплинарные выезды с целым перечнем врачей».