Коронавирус за сутки выявили в 7 городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области выявили 25 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заражения подтверждены в 7 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 12 человек.

В каких городах области за сутки выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ – 3,

Гусевский городской округ - 3,

Светлогорский городской округ – 3,

Советский городской округ – 1.