Коронавирус за сутки выявили в 7 городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области выявили 25 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заражения подтверждены в 7 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 12 человек.
В каких городах области за сутки выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 1,
Пионерский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ – 3,
Гусевский городской округ - 3,
Светлогорский городской округ – 3,
Советский городской округ – 1.