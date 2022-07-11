Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 июля 2022 10:12

Из Калининграда пытались отправить в США магазины для автоматов Калашникова

Виктор Сергеев
.

.

Фото: Таможня Калининградской области

Калининградские таможенники предотвратили отправку почтой составных частей оружия. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В месте международного почтового обмена сотруднику таможни было предъявлено международное почтовое отправление, следующее из России в США, с пятью магазинами емкостью до 30 патронов каждый - для автомата Калашникова.

Магазины являются комплектующими изделиями к продукции военного назначения, и российским физическим лицам запрещается осуществление внешнеторговой деятельности в отношении такой продукции.

Таможня напоминает, что за пересылку оружия предусмотрено уголовное наказание.