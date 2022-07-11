Промпроизводство в Калининградской области в мае сократилось на четверть

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В мае 2022 года индекс промышленного производства в Калининградской области составил 76,4% к аналогичному периоду 2021 года. Об этом говорится в отчете Росстата. В первом квартале 2022 года индекс промпроизводства в области по отношению к первому кварталу прошлого года составил 93,8%. В целом по России – 105,9%.

В январе-мае индекс промышленного производства составил 89,1% по сравнению с пятью месяцами прошлого года.

Темпы падения промпроизводства в регионе оказались самыми высокими по Северо-Западному федеральному округу. Чуть лучше ситуация в Вологодской (89,5%) области и в Псковской области (91,6%) При этом промышленность Архангельской области, Республики Коми и Санкт-Петербурга показывает впечатляющие темпы роста в мае – 106,5%, 104,9% и 104,1% соответственно.

Среди всех регионов РФ худшая ситуация в мае сложилась в Сахалинской и Тульской областях – в этих субъектах РФ индекс промпроизводства составил 62,2% и 75,1% соответственно.