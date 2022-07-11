Спортсменка из Калининграда выиграла международный турнир по спортивной борьбе

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Ростове-на-Дону завершились соревнования по греко-римской, вольной и женской борьбе среди участников не старше 16 лет. В 22 весовых категориях обладателей призов определяли более 250 представителей 39 субъектов России, а также спортсмены из Армении, Киргизии, Белоруссии, ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Победительницей в самой массовой женской весовой категории до 57 килограммов стала призер и победитель первенств России, бронзовая медалистка прошлогоднего Евро Екатерина Радышева.

Победив сверстницу из Белоруссии в квалификации, воспитанница калининградской спортивной борьбы затем оказалась сильнее представительниц Ростовской области и Северной Осетии – Алании. В финале вела со счетом 5:0, затем под занавес поединка попалась на прием в четыре балла, но все-таки смогла завершить встречу против Алины Бритаевой в свою пользу.