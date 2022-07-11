В Багратионовске водитель и пассажиры «Ауди» отбивались от автоинспекторов газовым баллончиком

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Багратионовске сотрудники Росгвардии и ГИБДД задержали мужчин, которые пытались скрыться с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии

В центре города автоинспекторы остановили «Ауди», однако находившиеся в легковушке мужчины на требования предъявить документы отреагировали неадекватно, распылив в лицо инспекторам перцовый аэрозоль.

Прибывшие на место росгвардейцы блокировали автомобиль и оказали силовую поддержку в задержании находившихся в неадекватном состоянии мужчин, которые имели явные признаки наркотического опьянения.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.