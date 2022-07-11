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Политика11 июля 2022 12:05

Балтфлот проведет 6 репетиций Дня ВМФ

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Балтийске прошла вторая общая тренировка военно-морского парада и военно-спортивного праздника, посвященных Дню ВМФ, который состоится 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

В течение июля пройдут еще 4 общие тренировки военно-морского парада и военно-спортивного праздника кораблей Балтийского флота.

В общей сложности в мероприятиях в Балтийске будет задействовано 45 боевых кораблей, судов обеспечения, катеров и быстроходных лодок Балтийского флота, около 20 единиц военной техники армейского корпуса и морской пехоты флота, а также вертолеты и самолеты морской авиации.