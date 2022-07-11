В Калининграде возобновлены работы по расчистке русла реки Лесной

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области возобновлены работы по расчистке русла реки Лесной после нерестового периода. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Подрядчик расчищает русло реки от поваленных деревьев, крупного бытового мусора, водоболотной растительности и донных отложений. Сейчас работы проводятся на двух участках реки: в районе пос. Дружба Гурьевского района и ул. Дзержинского в Калининграде.

По данным министерства, уже расчищено 4 километра русла реки и до конца года будет произведена расчистка оставшихся 9 километров. Также до конца года планируется расчистить почти 7 километров русла Гагаринского ручья в Калининграде.