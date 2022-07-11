Минздрав признал проблему с соблюдением сроков оказания медпомощи в области

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В Калининградской области есть проблема соблюдения сроков оказания медицинской помощи по некоторым направлениям, к примеру в онкологии. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Кравченко в ходе заседания Первого национального конгресса в Москве, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Это очень сложный вопрос с точки зрения управления процессом. К примеру, визитов к врачу должно быть в идеале не более четырех, а у нас объективно иногда бывает по 12-16, и нужно учиться управлять этими сроками, чтобы получить лучший результат. То есть проблема есть, и нужно держать ее в фокусе. Но четкого рецепта, как это до конца преодолеть, пока нет», - сказал глава министерства.

Кравченко отметил, что сейчас есть тенденция развития здравоохранения в сторону стационарозамещающих технологий. Вместе с тем, заявил министр, тренд должен смещаться в сторону дневных стационаров и амбулаторного звена.

«Надо стимулировать поликлиники, усиливать диспансерное наблюдение, проводить плановые обследования, диспансеризацию, в том числе углубленную», - сказал Александр Кравченко.