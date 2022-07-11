За неделю 368 калининградцев пострадали от укусов клещей

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За прошедшую неделю в Калининградской области 368 человек обратились за медпомощью из-за присасывания клещей, из них 113 – дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидемического сезона было 2569 обращений, из них 920 детей.

По данным ведомства, с начала года в регионе диагностировано 12 случаев клещевого боррелиоза. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано.

В настоящее время в области продолжается акарицидная обработка мест массового отдыха, уже обработано свыше 4,5 тысячи гектаров.