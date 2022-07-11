В области 12 человек оштрафовали за купание в запрещенных местах

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области с начала купального сезона регулярно проводятся рейды по местам, запрещенным для купания. Уже проведено 10 таких рейдов в Калининграде, Светловском, Мамоновском, Янтарном, Черняховском и Славском округах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе патрулирований были обнаружены 12 нарушителей. На всех составили протоколы об административных правонарушениях.

Власти напоминают, что административный штраф за купание в запрещенных местах составляет от одной до трех тысяч рублей.