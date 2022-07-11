В Калининграде трамвай раскрасили под желтую подводную лодку

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде запустят «Театральный трамвай» - новый проект областного драмтеатра стартует в субботу, 16 июля.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, для этого уже подготовлен один из городских трамваев, который стилизован под желтую подводную лодку.

«Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 21.00 трамвай будет отправляться от Рыбной деревни. Он пройдет без остановок по маршруту № 5, время в пути займет чуть больше часа. Пассажиров ждет спектакль-променад «Путешествие налегке», – рассказали в оргкомитете.

Над постановкой с двумя десятками актеров драмтеатра работал главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев. Пьесу для аудиоспектакля написала российский драматург Ирина Васьковская.

Сообщается, что зрители будут слушать спектакль в наушниках. Декорацией же станет вид города за окном.

Билеты уже раскуплены до конца лета.