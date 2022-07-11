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Происшествия11 июля 2022 16:23

Калининградца, который зарезал одноклассника в Прибрежном, поместили в СИЗО

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Обвиняемому в убийстве 20-летнего жителя поселка Прибрежного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

«Обвиняемый водворен в следственный изолятор до 10 сентября», - отметили в СК.

Напомним, ночью 10 июля в поселке Прибрежном юноша, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес ножом удар в область груди своему бывшему однокласснику. От полученного ранения молодой человек скончался на месте преступления.

Осознав, что натворил, убийца рванул домой к маме и забился под диван, откуда и был извлечен оперативниками уголовного розыска.