Калининградец стрелял в соседей, его задержали

Инцидент случился в Калининграде в ночь на 10 июля – в отделение хирургии одной из больниц из садового товарищества «Победа» доставили женщину и мужчину 26 и 29 лет с ранениями грудной клетки от пневматического оружия.

Полицейские установили личность злоумышленника, стрелявшего в людей. Им оказался 38-летний житель СНТ, который конфликтовал с соседями и таким образом хотел утихомирить их.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, он произвел не менее 15 выстрелов из пневматического ружья в сторону домов, на территории которых находились соседи.

«Одна пуля угодила в грудь женщины, задев легкое. В ее соседа подозреваемый попал не менее четырех раз, ранив его в грудь, лицо и руку», - отметили в полиции.

У задержанного изъято пневматическое ружье.

Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.