Антон Алиханов ушел из соцсети ВКонтакте

. Фото: Александр КАТЕРУША

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов больше не присутствует в соцсети ВКонтакте. О своем уходе оттуда он объявил в понедельник, 11 июля, в своем телеграм-канале. Причиной стало недовольство системой комментариев.

«Из VK ушел. Там сейчас нет актуальной страницы. Работу с комментами там так и не поправили, обновят если, то вернусь», - написал глава региона.

Он отметил, что «работать с комментами в Телеграме тоже очень неудобно», поэтому для обращений предложил канал в Телеграме @aa_alikhanov_chat, который называется «Директ Алиханова».