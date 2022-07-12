Калининградцев предупредили об усилении ветра до 24 м/с

В Калининградской области во вторник, 12 июля, резко поменяется погода. В Калининграде с 09.00 до 12.00 ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами порывы до 24 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Настоятельно рекомендуем закрывать окна, двери и чердаки. При вынужденном пребывании под открытым небом лучше стоять вдали от домов, избегать нахождения на мостах, путепроводах, у рекламных конструкций. Водители, пожалуйста, аккуратнее на дорогах. Подумайте несколько раз, прежде чем парковать свой автомобиль под старым деревом или под проводами», - предупредили в горадминистрации.

Если станете свидетелем любого ЧП, срочно звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по тел. 59-64-00.