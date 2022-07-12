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Общество12 июля 2022 6:09

На берегу Верхнего озера посадили 83 дерева

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде завершился весенний этап посадок 2022 года. На Верхнем озере высадили оставшиеся 83 дерева из 170 деревьев, запланированных к посадкам в первом полугодии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Для посадок подобрали в питомниках саженцы повислой березы, клена остролистного, плакучей ивы.

- На этой территории находится ротонда, в которой любят фотографироваться новобрачные и влюбленные, мы решили, что здесь будет уместно посадить красивоцветущие сакуры и красивые по декоративности листвы и тектонике кроны буки трехцветные. Их мы нигде в городе раньше не сажали, попробуем здесь, и если все получится, то будем сажать и на других территориях, - сказал начальник отдела озеленения города Дмитрий Петренко.

В этом году из муниципального бюджета на озеленение выделили 48 млн рублей.

Следующий этап посадок состоится осенью.