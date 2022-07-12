В Калининграде пройдет лекция, посвященная Александру Галичу

В клубном зале Калининградской областной научной библиотеки в среду, 13 июля, соберутся поклонники творчества Александра Гинзбурга, который писал многие произведения под псевдонимом Галич и известен под этим именем. В декабре исполнится 45 лет со дня смерти поэта-песенника.

Ведущим лекции, посвященной творчеству Галича, станет Станислав Свиридов, кандидат филологических наук, доцент БФУ им. И. Канта.

«Основной темой песен стали проблемы, которые он ранее поднимал в своих произведениях: репрессии, цензура, проблема отцов и детей. На официальных концертах исполнять крамольные произведения было запрещено, поэтому Галич выступал на квартирниках, куда приглашали лишь своих, проверенных людей. Параллельно он продолжал писать киносценарии и театральные пьесы», - рассказали организаторы.

Лекция начнется 13 июля в 18.30.

Вход свободный.