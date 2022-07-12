В Сальском спасли лебедя, в Мельниково – аистенка

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининградской области – сезон взросления аистят в гнездах. В поселке Мельниково в жилом доме аисты вывели трех птенцов, один из которых не мог встать на ноги. Это заметила местная жительница и позвонила спасателям.

Днем ранее оператору системы-112 поступила информация из поселка Сальское о том, что во двор жилого дома упал раненый лебедь. Со слов заявителя, птица жива, но самостоятельно взлететь не может.

«В обоих случаях заявители были соединены с оперативными службами, которые, в свою очередь, перенаправили обратившихся в организацию, специализирующуюся на помощи диким животным и птицам, «Биосфера Балтики», - отметили в системе-112.