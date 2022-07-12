В Храброво обнаружен склад с сигаретами без акцизных марок

. Фото: Таможня Калининградской области

На грузовом складе в поселке Храброво обнаружили немаркированную табачную продукцию на четверть миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, в ходе таможенного контроля в одном из помещений обнаружены табачные изделия марки Morion Slims иностранного производства в количестве 2000 пачек без акцизных марок и обязательной маркировки.

При взаимодействии с Западным линейным управлением МВД России на транспорте немаркированная продукция изъята из оборота.

Общая стоимость товаров составила более 250 тыс. рублей.