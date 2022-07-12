Делали тайники-закладки с кокаином: В Калининграде осудили группу наркоторговцев

В Калининграде вынесен приговор в отношении участников организованной преступной группы по сбыту наркотиков. Осуждены шесть жителей региона.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в 2020 году подсудимые в составе организованной преступной группы незаконно сбывали кокаин, амфетамин и другие наркотики с использованием запрещенного сайта в интернете путем размещения тайников-закладок на территории Калининградской области.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 6 лет 6 месяцев до 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.