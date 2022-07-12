Калининградская команда завоевала бронзу первенства России по легкой атлетике

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Чувашии прошел крупнейший отечественный старт среди участников не старше 19 лет. В Чебоксарах медали разыграли 647 представителей 64 регионов РФ.

Один из 126 комплектов наград в одном из 42 видов соревновательной программы сумела завоевать спринтерская четверка из Калининградской области, которая заняла третье место в эстафетном беге на дистанции 4 x 100 метров.

Всего на старт заявилось одиннадцать квартетов. Калининградская четверка финишировала за 41,99 секунды, Максим Артамонов, Иван Блохин, Александр Миронов и Максим Блохин уступили только сверстникам из Москвы и Свердловской области 20 сотых и 33 сотых секунды соответственно.

Отметим индивидуальный результат калининградского бегуна Семена Упорова. Подопечный Александры Подойниковой финишировал в Чебоксарах на дистанции 800 метров за 1 минуту 53,04 секунды и выполнил норматив на присвоение отраслевого звания «Кандидат в мастера спорта России».