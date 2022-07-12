С начала года свыше 280 многодетных семей в области получили выплаты на погашение ипотеки

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С начала 2022 года свыше 280 многодетных семей в Калининградской области получили госпомощь на погашение ипотеки. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве социальной политики.

По новым правилам выплату до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года до 31 декабря 2023 года родился третий или последующий ребенок. Также продлевается до 1 июля 2024 года срок, в течение которого необходимо оформить ипотеку, чтобы воспользоваться господдержкой.

В министерстве социальной политики отметили, что почти за три года реализации программы средства на выплату ипотеки на сумму 728 млн рублей предоставлены 1641 многодетной семье Калининградской области.