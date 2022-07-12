Телефоны, очки, сумки: Калининградцы оставили в поездах более тысячи предметов

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С начала 2022 года пассажиры калининградских поездов оставили во время поездок больше тысячи самых разных предметов — от телефонов и наушников до сумки с авиабилетами на ближайший рейс. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

В разгар летнего сезона горожане стали чаще забывать пляжные вещи: зонтики, сумки, очки, панамы.

В КЖД напоминают о работе сервиса Поиск забытых вещей на сайте Федеральной пассажирской компании. Пассажир может воспользоваться услугой в том числе со своего смартфона, заполнив анкету.