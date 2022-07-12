В Калининграде охранник садового товарищества выстрелил в рыбака из ракетницы

В Калининграде конфликт в садовом товариществе завершился стрельбой и возбуждением уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в районе СТ «Чайка» на берегу Новой Преголи. 42-летний калининградец пришел порыбачить с двумя детьми. На месте к ним подошел мужчина, который назвался охранником и в грубой форме потребовал удалиться, так как посетители якобы зашли на территорию организации. Завязалась перепалка, в ходе которой незнакомец столкнул заявителя в воду, при этом у мужчины утонул телефон.

Затем злоумышленник выстрелил в рыбака из специального средства «Сигнал охотника» - по сути, ракетницы, причинив легкий вред здоровью, после чего скрылся.

Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 55-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.