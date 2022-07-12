Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области выявили 24 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заражения подтверждены в 8 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 14 человек.
В каких городах области за сутки выявили коронавирус:
Балтийский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ – 3,
Гусевский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 2,
Краснознаменский городской округ – 1,
Советский городской округ – 1.