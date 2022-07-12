В Подмосковье задержали 20-летнего калининградца с килограммом наркотиков

В Подмосковье задержали 20-летнего калининградца с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Инцидент произошел в Мытищах. На территории Пироговского лесопарка сотрудники ДПС остановили такси, в котором в качестве пассажира находился уроженец Калининградской области.

При беседе с полицейскими молодой человек сильно нервничал и вел себя подозрительно, поэтому было принято решение провести его личный досмотр, в ходе которого у пассажира обнаружили сверток, в котором находился синтетический наркотик массой свыше 1 кг.

Калининградец пояснил, что наркотик планировал перевезти в Калининград, где должен был получить за него 300 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант взят под стражу.