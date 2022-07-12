В Калининграде объявили в розыск пропавшего 16-летнего подростка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции по Центральному району Калининграда объявил в розыск 16-летнего Илью Алексеева. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 11 июля подросток ушел из дома по Советскому проспекту в Калининграде и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

На вид: 15-16 лет, рост около 167 см, спортивного телосложения, волосы светлые.

Был одет: худи оранжевого цвета с капюшоном, джоггеры цвета хаки, черные кроссовки.

В случае получения информации о местонахождении несовершеннолетнего просьба незамедлительно сообщить по телефонам ОМВД России по Центральному району г. Калининграда: 552-013, 552-098 или 112.