За сутки в области в ДТП пострадали 10-летний велосипедист и мотоциклист

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Советске в ДТП пострадал 10-летний велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. На улице Пятницкого водитель «Мицубиси» сбил школьника, который внезапно выехал на проезжую часть из-за припаркованных машин. В результате наезда ребенок получил телесные повреждения.

На улице Гайдара в Калининграде водитель мотоцикла «Сузуки» из-за несоблюдения дистанции врезался в «Киа», затем мотоцикл отбросило на дорожное ограждение. В результате ДТП 42-летний мотоциклист получил телесные повреждения.