Специалисты Калининградской межобластной ветлаборатории выявили карантинного вредителя леса - большого черного елового усача

Обследование проводилось с использованием феромонных ловушек в рамках проведения карантинного фитосанитарного мониторинга на территории Светловского городского округа в поселке Взморье.

Черный еловый усач – небольшой жук, обитающий в хвойных массивах. Он относится к биологической группе вредителей леса. Имаго объедают молодые ветки деревьев, а личинки прогрызают в них многочисленные ходы. От их воздействия живые деревья гибнут, а пиломатериалы утрачивают качество, становятся непригодными для строительных работ.

Кроме личного истребления леса большой черный еловый усач, наряду с другими видами усачей рода Monochamus (монохамус), является переносчиком сосновой стволовой нематоды и включен в перечень карантинных объектов Российской Федерации и стран Евразийского экономического союза. Стволовые нематоды – это паразитические растениеядные черви. Они питаются соками деревьев, вызывая пожелтение хвои, отмирание веток и ствола. Информация об обнаружении большого черного елового усача передана в Управление Россельхознадзора по Калининградской области.