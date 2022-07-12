По факту смертельного ДТП с рабочими под Гвардейском завели уголовное дело

В Гвардейске возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с дорожными рабочими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 9 июля на 30-м км федеральной трассы Калининград - Нестеров. 29-летний водитель «Рено» превысил скорость, сбил двух дорожных рабочих и врезался в их ГАЗ.

В результате ДТП 37-летний дорожный рабочий скончался в больнице. Водитель и пассажирка «Рено», а также 43-летний дорожный рабочий получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».