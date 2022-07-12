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Общество12 июля 2022 14:14

Калининградец угрожал убить матерящегося на детской площадке ребенка

На агрессора завели уголовное дело
Виктор Сергеев

На жителя Светлого, вступившего в конфликт с детьми, завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 40-летний местный житель сделал замечание подросткам, которые громко матерились на детской площадке. Завязалась словесная перепалка, в ходе которой мужчина схватил 10-летнего мальчика за шею и стал сдавливать ее руками, высказывая угрозы убийства и физической расправы.

По данным полиции, мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за кражу, умышленное повреждение имущества и причинение средней тяжести вреда здоровью.