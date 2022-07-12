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Общество12 июля 2022 14:25

Власти намерены открыть автобусные рейсы из «Храброво» в Зеленоградск и Светлогорск

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Министерство развития инфраструктуры объявило открытый конкурс по выбору перевозчика, который будет работать по маршрутам аэропорт Храброво – г. Зеленоградск и аэропорт Храброво – г. Светлогорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства

Планируется, что микроавтобусы будут курсировать по этим направлениям круглогодично, ежедневно осуществляя туда/обратно 16 рейсов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 июля.

Напомним, поручение организовать перевозки из аэропорта в Зеленоградск и Светлогорск дал губернатор Антон Алиханов в ходе прямой линии с жителями области.