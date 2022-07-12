Власти намерены открыть автобусные рейсы из «Храброво» в Зеленоградск и Светлогорск

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Фото: Александр Подгорчук
Министерство развития инфраструктуры объявило открытый конкурс по выбору перевозчика, который будет работать по маршрутам аэропорт Храброво – г. Зеленоградск и аэропорт Храброво – г. Светлогорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства
Планируется, что микроавтобусы будут курсировать по этим направлениям круглогодично, ежедневно осуществляя туда/обратно 16 рейсов.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 июля.
Напомним, поручение организовать перевозки из аэропорта в Зеленоградск и Светлогорск дал губернатор Антон Алиханов в ходе прямой линии с жителями области.