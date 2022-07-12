Москвич обокрал иностранца на калининградской границе

Из жизни контрабандистов. На днях при пересечении польско-российской границы в пункте пропуска Багратионовск - Безледы некий иностранец попросил одного из русских попутчиков помочь с нелегальным провозом незадекларированных 400 тысяч рублей. Парень согласился, спрятал дензнаки в своей одежде и потопал на контроль.

В итоге все прошло благополучно, но уже на российской территории помощник запросился в туалет – мол, надо снять пережитый стресс. Прождав у комнатки с двумя нулями на двери бог весть сколько времени, форинер сообразил, что его элементарно кинули. И… обратился в багратионовскую полицию!

Наши доблестные правоохранители внимательно выслушали описание скрывшегося злоумышленника, разослали во все подразделения ориентировку - и вуаля! Сотрудники Западного управления внутренних дел на транспорте задержали в аэропорту «Храброво» подходящего по приметам 23-летнего молодчика, собиравшегося лететь домой в Москву.

- При досмотре у пассажира изъяли похищенные деньги, - добавили в пресс-службе регионального УМВД России. - Злоумышленник успел потратить на свои нужды не более 5 тысяч рублей.

Жителю столицы придется отвечать перед законом по статье «Мошенничество в крупном размере». О том, что грозит иностранному перевозчику незадекларированной наличности, не сообщается.