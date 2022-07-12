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Происшествия12 июля 2022 16:33

Москвич обокрал иностранца на калининградской границе

Согласившись помочь пронести мимо таможни 400 тысяч рублей, парень потом оставил их себе
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Из жизни контрабандистов. На днях при пересечении польско-российской границы в пункте пропуска Багратионовск - Безледы некий иностранец попросил одного из русских попутчиков помочь с нелегальным провозом незадекларированных 400 тысяч рублей. Парень согласился, спрятал дензнаки в своей одежде и потопал на контроль.

В итоге все прошло благополучно, но уже на российской территории помощник запросился в туалет – мол, надо снять пережитый стресс. Прождав у комнатки с двумя нулями на двери бог весть сколько времени, форинер сообразил, что его элементарно кинули. И… обратился в багратионовскую полицию!

Наши доблестные правоохранители внимательно выслушали описание скрывшегося злоумышленника, разослали во все подразделения ориентировку - и вуаля! Сотрудники Западного управления внутренних дел на транспорте задержали в аэропорту «Храброво» подходящего по приметам 23-летнего молодчика, собиравшегося лететь домой в Москву.

- При досмотре у пассажира изъяли похищенные деньги, - добавили в пресс-службе регионального УМВД России. - Злоумышленник успел потратить на свои нужды не более 5 тысяч рублей.

Жителю столицы придется отвечать перед законом по статье «Мошенничество в крупном размере». О том, что грозит иностранному перевозчику незадекларированной наличности, не сообщается.