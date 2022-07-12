Под Калининградом произведены ракетные пуски из комплексов «Искандер»

В Калининградской области прошли тренировки расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Ракетчики скрытно выдвинулись в назначенный позиционный район, оборудовали стартовые позиции и выполнили одиночные и групповые пуски. Пока электронные - по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, укрепрайоны, скопления военной техники и командные пункты условного противника. После этого осуществив маневр по смене позиционного района, избегая возможного ответного удара.

- Кроме того, боевые расчеты ракетного соединения Балтийского флота отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа. - К учениям было привлечено более 100 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Особо подчеркивается, что мероприятие носило плановый характер.