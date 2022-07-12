Калининградец сдал в металлолом артиллерийские снаряды и мины

Где в Калининградской области можно найти боеприпасы – думаете, только в местах былых сражений? А вот оперативники угрозыска отделения полиции по Правдинскому району обнаружили мешок со смертоносным добром в пункте приема металлолома в поселке Домново. К счастью, 13 снарядов и мин различного калибра не успели отправить на переплавку – ведь 6 единиц из них еще были начинены взрывчаткой.

Арсенал времен Великой Отечественной войны вывезли на полигон и уничтожили, после чего принялись разыскивать сдатчика.

- Им оказался 22-летний житель соседнего поселка, - сообщили в полиции. – Парень уверял, что нашел боеприпасы на территории военного полигона, когда собирал на металл осколки снарядов, и на личном автомобиле отвез их в пункт приема.

Подобное легкомыслие наказуемо – в соответствии с санкциями статьи УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».