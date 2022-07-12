Калининградский губернатор поручил отремонтировать здание фабрики в Советске

Губернатор Калининградской области по ходу своего визита в Советск посетил швейную фабрику «Балтийская линия». Это один из резидентов ОЭЗ, работающее с 1974 года системообразующее предприятие, где сегодня трудятся 200 человек.

В ассортименте продукции фабрики – предметы одежды женского и мужского гардеробов, спортивной формы, спецодежды и средств индивидуальной защиты. Среди основных заказчиков значатся известные западные бренды, а также развивающиеся российские компании. «Балтийская линия» раньше выступала основным производителем вещевого имущества для роты почетного караула Кремлевского полка и парада Победы в Москве.

Руководству успешно работающего в сфере импортозамещения предприятия Антон Алиханов предложил поучаствовать в различных программах центра «Мой бизнес». Кроме того, губернатор поручил рассмотреть возможность ремонта здания и помещений фабрики.