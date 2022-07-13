В женской исправительной колонии будут шить спецодежду для Гурьевской птицефабрики

В женской исправительной колонии № 4 основным видом трудовой деятельности осужденных является швейное производство. Два цеха оснащены современным оборудованием и обеспечены обученным персоналом из спецконтингента. Шьют обычную и специальную одежду, постельное белье, полотенца, мягкий инвентарь и еще много чего.

С начала года ИК заключила 3 госконтракта на общую сумму 4 832 260 рублей и продолжает активно искать заказчиков. Очередным партнером пенитенциарного учреждения стало предприятие по производству продуктов птицеводства в Гурьевске. Достигнута предварительная договоренность о размещении в центре трудовой адаптации осужденных заказов по пошиву спецодежды.